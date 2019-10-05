Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Dün TSK ve MİT’in koordineli çalışması sonucu Hava Kuvvetlerimize ait uçakların ve İHA’ların katıldığı operasyon ile Irak Kuzeyi Gara’da etkisiz hale getirilen 6 bölücü PKK’lı teröristin, örgütün sözde istihbarat sorumluları olduğu tespit edildi”
PKK'nın sözde istihbarat sorumluları etkisiz hale getirildi
05.10.2019 - 16:51 | Son Güncelleme: 05.10.2019 - 17:09
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanlığı dün TSK ve MİT’in koordineli çalışması sonucunda Irak’ın kuzeyine düzenlenen Hava harekatın da etkisiz hale getirilen 6 PKK’lı teröristin sözde İstihbarat sorumluları olduğunu açıkladı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Kaynak: İHA
Etiketler : pkk,istihbarat,sorumlu,yakalama,
654527 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/654527.aspx
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