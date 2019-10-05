Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Dün TSK ve MİT’in koordineli çalışması sonucu Hava Kuvvetlerimize ait uçakların ve İHA’ların katıldığı operasyon ile Irak Kuzeyi Gara’da etkisiz hale getirilen 6 bölücü PKK’lı teröristin, örgütün sözde istihbarat sorumluları olduğu tespit edildi”