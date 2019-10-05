Edinilen bilgilere göre, Mardin’in Nusaybin ilçesinde Devlet hastanesi önünde bekçilere yönelik saldırı teröristler tarafından silahlı gerçekleştirildi. Güvenlik güçlerinin anında cevap verdiği olayda teröristlerle polis arasında kovalamaca yaşandı. Olayı bekçi ve polisler yara almadan atlatırken, yolda bir tabanca ele geçirildi. Bekçilere yönelik gerçekleşen saldırı ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
Teröristler bekçileri hedef aldı
05.10.2019 - 17:08 | Son Güncelleme: 05.10.2019 - 17:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Mardin’in Nusaybin ilçesinde Hastane önünde bekleyen bekçilere yönelik PKK’lı teröristlerce silahlı saldırı gerçekleştirildi.
Etiketler : Terörist,
654528 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/654528.aspx
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