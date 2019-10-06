Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yeni yargı reformu çerçevesinde yeni bir insan hakları eylem planı hazırlanacağını belirterek bunun AK Parti iktidarları dönemine damgasını vuracak çalışmalardan biri olacağını söyledi. Çelik, Kızılcahamam Eliz Hotel’de düzenlenen AK Parti 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı devam ederken, basın çadırında düzenlediği toplantıda gazetecilere açıklamalarda bulundu. “Yeni bir insan hakları eylem planı hazırlanacak. İktidarlarımız dönemine damgasını vuracak işlerden bir tanesi olacak” diyen Ömer Çelik, buna çok önem verdiklerinin altını çizdi. Adalet Bakanlığının bu çalışmayı yaparken bütün bileşenlerin, aktörlerin, bireylerin buna katkısını talep ettiğini aktaran Çelik, “İnsan hakları eylem planı, aynı şekilde bizim evrensel dünyaya karşı hangi standartlarla baktığımızı, evrensel dünyadaki standartlara karşı cevabımızın ne olduğunu, bununla ilgili nasıl bir uyumlaştırma içinde olduğumuzu gösterecek” dedi. Vatandaşların yargılama süreleri konusundaki belirsizlikten zarar gördüğünü aktaran Çelik, “Vatandaşa makul bir yargılama süresi verilecek. Senin davan şu kadar zaman içerisinde bitecek diye vatandaş lehine bir düzenleme yapılacak” diye konuştu.

Konuşmasında CHP-HDP yakınlaşmasını da eleştiren Çelik, “HDP’nin terör örgütüyle bitişik durması, hatta zaman zaman terör örgütünden daha radikal eylemler kullanması konusunun altını çiziyoruz. CHP’nin bu konuya müsamahakâr davranması ve bu ilişkiyi kurarken terör konusundaki hassasiyette aşınmalara yol açabilecek mesajları giderek artan bir şekilde verdiğini gözlemliyoruz” dedi.