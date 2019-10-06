Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İnceleme sonucu teröristlerden birinin, aranan teröristler arasında 4 milyon lira ödülle kırmızı listede yer alan sözde Dersim saha sorumlusu “Çiçek Kurtalan” kod adlı Ayten Ene, diğer teröristin de 300 bin lira ödülle gri listede bulunan “Dilgeş” kod adlı Mehdi Kaplan olduğu tespit edildi. Bu arada Millî Savunma Bakanlığı Irak’ın kuzeyi Avaşin, Zap ve Gara bölgelerine düzenlenen hava destekli operasyonlarda 17 PKK’lı teröristin daha etkisiz hâle getirildiğini açıkladı. Son bir haftada düzenlenen operasyonlarda etkisiz hâle getirilen terörist sayısının toplam 51 olduğu bildirildi.