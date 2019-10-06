Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İnceleme sonucu teröristlerden birinin, aranan teröristler arasında 4 milyon lira ödülle kırmızı listede yer alan sözde Dersim saha sorumlusu “Çiçek Kurtalan” kod adlı Ayten Ene, diğer teröristin de 300 bin lira ödülle gri listede bulunan “Dilgeş” kod adlı Mehdi Kaplan olduğu tespit edildi. Bu arada Millî Savunma Bakanlığı Irak’ın kuzeyi Avaşin, Zap ve Gara bölgelerine düzenlenen hava destekli operasyonlarda 17 PKK’lı teröristin daha etkisiz hâle getirildiğini açıkladı. Son bir haftada düzenlenen operasyonlarda etkisiz hâle getirilen terörist sayısının toplam 51 olduğu bildirildi.
Kırmızı ve gri listeye birer çizik daha
06.10.2019 - 03:58 | Son Güncelleme: 06.10.2019 - 03:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İç güvenlik operasyonları kapsamında Pülümür ilçesi kırsalında Jandarma ve Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanlığınca düzenlenen ortak operasyonda etkisiz hâle getirilen teröristlerin kimlik tespit çalışmaları tamamlandı.
Etiketler : terörist,haberler,
654610 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/654610.aspx
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