Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Toplantının ikinci oturumunda sözlerine devam eden CHP lideri “Hiç kimseyi inancından, yaşam tarzından ötürü ötekileştirmeyeceğiz, herkesi kucaklayacağız, bu bizim boynumuzun borcudur. Biz bu noktadan toplumu alacağız, bir bütün hâline getireceğiz” diye konuştu. “Dokunulmazlığının kaldırılması” yönündeki çağrılara ilişkin de konuşan Kılıçdaroğlu “Adım atmazsanız namertsiniz” dedi. CHP lideri Tank Palet Fabrikasının tahsisine tepki gösterdiği için konuşmasının engellenmek istendiğini iddia etti.