Toplantının ikinci oturumunda sözlerine devam eden CHP lideri “Hiç kimseyi inancından, yaşam tarzından ötürü ötekileştirmeyeceğiz, herkesi kucaklayacağız, bu bizim boynumuzun borcudur. Biz bu noktadan toplumu alacağız, bir bütün hâline getireceğiz” diye konuştu. “Dokunulmazlığının kaldırılması” yönündeki çağrılara ilişkin de konuşan Kılıçdaroğlu “Adım atmazsanız namertsiniz” dedi. CHP lideri Tank Palet Fabrikasının tahsisine tepki gösterdiği için konuşmasının engellenmek istendiğini iddia etti.
Erdoğan konuştu Kılıçdaroğlu sustu
06.10.2019 - 04:21 | Son Güncelleme: 06.10.2019 - 04:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Abant kampında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu konuşmasını sürdürürken aynı saatte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da partisinin Kızılcıhamam kampında kameraların karşısına geçti. Erdoğan’ın konuşmasıyla birlikte Kılıçdaroğlu açıklamalarını yarıda kesti.
Etiketler : kemal kılıçdaroğlu,erdoğan,
654612 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/654612.aspx
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