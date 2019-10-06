Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

DAMLA PEKER / KIZILCAHAMAM - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kızılcahamam’da gerçekleştirilen 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nın açılışında konuştu. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan özetle şunları söyledi:

Cumhur İttifakı çatısı altında MHP ile 15 Temmuz gecesinden beri yürüttüğümüz çalışmalar, hepimiz açısından memnuniyet verici bir şekilde sürüyor. Önümüzdeki dönemde MHP ile çok daha kapsamlı ve yakın şekilde çalışmaya devam edeceğiz. AK Parti’nin kendisine sağladığı gücü millete tepeden bakmak, milleti hiçe saymak, sadece şahsi çıkarlarını korumak için kullanan zihniyetin partimizin çatısı altında yeri yoktur. Hiç kimsenin, üstlendiği sorumluluğun gereğini yerine getirmeyip, her şeyi bir üste, özellikle de şahsıma havale etme kolaycılığına kaçmaya hakkı yoktur. ‘Beyefendi böyle talimat verdi, efendi böyle istedi...’ Haberimiz yok ama bunun istismarını yapanlar var. Bunların hepsi fırsatçılıktır. Bu fırsatçılara imkân vermeyeceğiz.



ORTAK DEVRİYE HİKÂYE

Türkiye’nin güvenli bölge politikası, Suriye halkının kendi evlerine dönüşü konusundaki en makul ve insani yoldur. Amacımız, Fırat’ın doğusunu da barış pınarlarıyla sulamaktır. Planlarımız, projelerimiz hazır. BM’de ikili görüşmelerde devlet başkanlarına bunların kitapçıklarını teslim ettik. Türkiye, sınırları dibindeki terör oluşumlarına asla göz yummayacağını sayısız defa müttefikleri başta olmak üzere tüm dünyaya ilan etmiştir. Maalesef, bu süreçte ülkemiz sürekli oyalanmaya çalışılmıştır. Biz de, kendi göbeğimizi kendimiz kesmeye karar verdik. İki ayrı harekâtla toplam 4 bin kilometrekarelik bir alanı terör örgütlerinden temizledik. Fırat’ın doğusuyla ilgili de muhataplarımıza her türlü ikazı yaptık, yeteri kadar da sabırlı davrandık. Kara devriyesiymiş, hava devriyesiymiş, bütün bunların hikâye olduğunu görüyoruz.



KARADAN VE HAVADAN...

Bazı Amerikalı yetkililer alenen PKK-YPG’nin birlikte çalıştıkları bir yapı olduğunu söylüyor. Öyleyse, sözün bittiği yerdeyiz. Ülkemizi terör örgütünden uzak tutmak için sürekli yüzümüze gülen, sürekli diplomatik söz oyunlarıyla kendilerince oyalayanlara diyoruz ki, artık söz bitti. Irak tarafından silah yüklü 30 bin tırı Suriye’ye sokacaksınız ve bunları terör örgütlerine teslim edeceksiniz, ondan sonra da biz sizinle stratejik ortağız diyeceksiniz. Kusura bakmayın bunu yutmayız. Hazırlıklarımızı yaptık, harekât planlarımızı tamamladık, gereken talimatları verdik. Kararı verilen ve süreci başlamış olan barış pınarlarının önünü açma vakti, belki bugün, belki yarın denebilecek kadar yakındır. Hem karadan, hem havadan bu harekâtı yürüteceğiz.



NOKTAYI KOYDU

Yüzde 50 yeni sistemin omurgasıdır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yüzde 40+1 tartışmasıyla ilgili son noktayı koyarak, şunları söyledi:

Cumhurbaşkanının seçilme oranının yüzde 50’den yüzde 40’a düşürülmesiyle ilgili ne düşüncemiz, ne niyetimiz, ne planımız, ne de çabamız söz konusudur. Bu tür atıfta bulunanlar, aynaya baksınlar. Biz bir şeyi kayda geçirdiğimiz zaman o iş bitmiştir. Yüzde 50 seçilme yeterliliği, yeni sistemin âdeta omurgasıdır. Bu iş bitmiştir. CHP buradan kendine bir şey çıkarmaya gayret ediyor. Sana buradan bir şey çıkmaz. Buradan sana kemik de düşmez. Yüzde 50 sınırının konması rastgele bir tercih değil, gayet bilinçli ve vazgeçilmez bir kriterdir. Bu tartışmayı bir daha açılmamak üzere kapatıyoruz.



“Anlaşıldı”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski başbakan yardımcısı ve AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu’nun oğlu Hasan Berk ile çektirdiği fotoğrafı Instagram hesabından “Anlaşıldı” notuyla paylaştı.



ERDOĞAN, YENİ YARGI PAKETİNİN AYRINTILARINI AÇIKLADI

Nafaka ikinci pakette

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yargı Reformu Strateji Belgesi çerçevesinde hazırlanan ikinci paketin hazırlıklarına başlandığını söyledi. Erdoğan, tüm siyasi partilerin değerlendirmesine sunacaklarını belirttiği pakette yer alacak maddeleri paylaştı:

∂ İdarelerin taraf olduğu bazı uyuşmazlıklarla ilgili zorunlu sulh yolu için müstakil bir düzenleme öngörülüyor. Bu şekilde bazı uyuşmazlıkların daha mahkemeye gitmeden sulh yoluyla çözülmesi hedefleniyor. Tüketici mahkemelerinde açılan davalar da zorunlu arabuluculuk kapsamına alınıyor.

∂ Kamuoyunda zaman zaman gündeme gelen ve gerçekten yürekleri dağlayan görüntülere yol açan çocukların anne-babaya tesliminin icra ve iflas sisteminin dışına çıkartılması konusu da ikinci pakette yer alıyor.

∂ Noterlik kurumu daha etkin hâle getirilecek. Noter yardımcılığı ihdası, noter ve noter yardımcılığı için sınav getirilmesi, bazı çekişmesiz yargı işlemlerinin noterliklerde yürütülmesi gibi hususlar bu başlık altında değerlendirilecek.

∂ Yoksulluk nafakasıyla ilgili tartışmaları sona erdirmeye yönelik düzenleme de ikinci pakette yer alacak.

∂ İkinci paketin en önemli başlıklarından biri de denetimli serbestlik şartları ve süresinin yeniden belirlenmesi. Denetimli Serbestliğin “maktu” yerine “orantılı” uygulanmasını esas alan düzenleme, özel infaz usullerinin kapsamını da genişletiyor. Böylece, infazın ıslah amacına uygun olarak gerçekleştirilmesi yönünde ilerleme kaydedilmesi hedefleniyor.”



Dili sürçtü, ‘Refah Partisi’ dedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye geçmiş olsun dileklerini iletirken “Sayın Bahçeli’ye geçmiş olsun dileklerimi şahsım katında tüm Refah Partisi olarak ifade etmek istiyorum” açıklaması dikkati çekti. Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın uyarması üzerine Erdoğan “AK Parti olarak” diye düzeltti.