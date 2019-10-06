Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke ANKARA - Erdoğan’ın “Gereken talimatları verdik. Kararı verilen ve süreci başlamış olan ‘barış pınarlarının’ önünü açma ihtimali belki bugün belki yarın denecek kadar yakın” sözleri ile YPG’nin işgali altında bulunan Ayn el Arab’ın (Kobani) Osmanlı İmparatorluğu dönemindeki adı olan ‘Arappınarı’na gönderme yaptığı değerlendirmesi yapılırken, muhtemel bir harekâtın adının da ‘barış pınarı’ olabileceği konuşuluyor.

Güvenli bölge için ABD’nin attığı adımların Ankara’yı tatmin etmediği, Türkiye’nin yakın bir zamanda bölgeye tek başına askerî harekât düzenleyebileceği ifade ediliyor. Güvenlik uzmanlarına göre muhtemel bir operasyonun 30 kilometre derinlikte ve cepler şeklinde, yarma taktiği ve kuşatma tarzı harekât yapılması öngörülüyor. Bunun yanı sıra yer yer meskûn mahal operasyonları, sokak çatışmaları yaşanabileceğine de işaret ediyor. Uzmanlar, dört cepten askeri harekâtın yapılabileceği dikkat çekerken, Cerablus’tan ve Menbiç’ten Fırat’a doğru, Dicle Nehri’ndeki PKK’nın Suriye’ye geçişini önlemek ve oradaki sınır kapısını kapamak için Irak tarafından, yine Suruç’tan başlayıp daha sonra Ayn el Arab ve Tel Abyad istikametin bir harekât geliştirmek suretiyle operasyonun icra edilebileceği görüşünde.



MİLLÎ ORDU GÖREVE HAZIR

Şanlıurfa’da düzenlenen toplantı ile Suriye Millî Ordusu (Ceyşül Vatani) adı altında birleşen Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) operasyon hazırlıklarını tamamladı. Zorlu arazi şartlarındaki eğitimlerini Suriye’nin kuzeydoğusunda yer alan Ulusal Ordu Eğitim Kamplarında alan Millî Ordu askerleri, arazi şartlarının yanı sıra fiziksel, psikolojik ve kendini savunma alanlarında eğitimlerini tamamladı.