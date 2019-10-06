Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA - Bakanlık tarafından zorunlu hâle getirilen iş uyuşmazlıklarında arabuluculuk sistemine bugüne kadar 641 bin 965 başvuru yapılırken bunlardan 392 bin 987’sinde anlaşma sağlandı. Başarı oranı ise yüzde 66 oldu. 199 bin 679 dosyada ise taraflar anlaşamayarak dava açtı. 2018 yılında iş mahkemelerinde tarafların anlaşamaması sonucu açılan toplam dosya sayısı 92 bin, 2017 yılında ise 210 bin idi. Böylelikle dava açılma oranının her yıl daha da azaldığı görüldü. İş mahkemelerinde davaların ortalama görülme süresi 530 gün iken arabuluculukta uyuşmazlıkların ortalama 1 hafta içerisinde çözüldüğü belirtildi.