TSK'ya ait zırhlı personel taşıyıcı ve askeri araçlar, sabah saatlerinde Kırıkhan ilçesine geldi. İçerisinde zırhlı personel taşıyıcı ve askeri araçların yer aldığı konvoy, ilçeden geçerek sınır birliklerine doğru yola çıktı. Şehir merkezinden geçen yaklaşık 20 araçlık konvoy geniş güvenlik önlemleri altından sınır birliklerine doğru ilerledi.
Askeri araçlar ve komandoların Suriye sınır hattında konuşlandırılacağı öğrenildi.
Suriye sınırına askeri araç sevkiyatı
06.10.2019 - 11:10 | Son Güncelleme: 06.10.2019 - 11:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hatay'da sabah saatlerinde Suriye sınırına zırhlı personel taşıyıcı (ZPT) ve askeri araç sevkiyatı yapıldı.
TSK'ya ait zırhlı personel taşıyıcı ve askeri araçlar, sabah saatlerinde Kırıkhan ilçesine geldi. İçerisinde zırhlı personel taşıyıcı ve askeri araçların yer aldığı konvoy, ilçeden geçerek sınır birliklerine doğru yola çıktı. Şehir merkezinden geçen yaklaşık 20 araçlık konvoy geniş güvenlik önlemleri altından sınır birliklerine doğru ilerledi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Suriye sınırı,askeri araç,sevkiyat,story_,
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