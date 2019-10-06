İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Ali Yerlikaya ile Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tebrik telgrafı gönderdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'un kurtuluş yıl dönümünü kutladı
06.10.2019 - 11:23 | Son Güncelleme: 06.10.2019 - 11:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'un kurtuluş yıl dönümünü kutladı.
Kaynak: AA
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654655 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/654655.aspx
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