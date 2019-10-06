Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan PKK/YPG terör örgütünün kontrolündeki Suriye’nin Telabyad kenti üzerinde hava hareketliliği yaşanıyor. Sabah saatlerinden itibaren Suriye hava sahası içerisinde yoğun uçak sesleri duyulurken, Telabyad üzerinde ise ABD'ye ait helikopterler uçtu. Ayn El Arab (Kobani) yönünden gelen helikopterlerin Resulayn istikametine gittiği görüldü.
Suriye sınırında hava hareketliliği
06.10.2019 - 13:00 | Son Güncelleme: 06.10.2019 - 13:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
PKK/YPG terör örgütünün kontrolündeki Suriye’nin kuzeyinde yaşanan hava hareketliliği dikkat çekti.
Kaynak: İHA
Etiketler : Suriye sınırı,hava hareketliliği,
654672 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/654672.aspx
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