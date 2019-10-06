Edinilen bilgiye göre, Yenice Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Şimşirdere Şefliğine ait bölgeden tomruk çekimi yapan Sezai Ören yönetimindeki 37 LA 093 plakalı kamyon, Karadağ 92 bölmede çamura battı. Çamura batarak yan yatan tomruk yüklü kamyon, orman köylüsü tarafından traktör ve kepçe yardımıyla çıkarıldı. Olayda yaralanan olmadı.
Tomruk yüklü kamyon çamurlu yolda yan yattı
06.10.2019 - 13:55 | Son Güncelleme: 06.10.2019 - 13:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Karabük'ün Yenice ilçesinde tomruk yüklü kamyon çamurlu yolda yan yattı.
Edinilen bilgiye göre, Yenice Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Şimşirdere Şefliğine ait bölgeden tomruk çekimi yapan Sezai Ören yönetimindeki 37 LA 093 plakalı kamyon, Karadağ 92 bölmede çamura battı. Çamura batarak yan yatan tomruk yüklü kamyon, orman köylüsü tarafından traktör ve kepçe yardımıyla çıkarıldı. Olayda yaralanan olmadı.
Kaynak: İHA
Etiketler : tomruk,tomruk yüklü kamyon,
654677 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/654677.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER