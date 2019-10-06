Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Milletvekillerimizden kampta verilen mesajları her platformda anlatmalarını bekliyorum.

Fitne bayağı egemen ve fitnenin egemen olduğu yerden de ne hayır ne bereket çıkar. Yapmamız gereken işimize bakmak. Bizim yapacak çok işimiz var. Ülkemizde AK Parti ve şahsım söz konusu olduğunda her türlü yalanı, iftirayı üreten bir mekanizma ile bunun alıcısı bir kesim mevcuttur.

Verdiğimiz mücadele kendimiz için değil milletimiz adına. AK Parti'ye saldıranların gayesi yerine bir başka partiyi ikame etmek değil temsil ettiği değerleri yıkmaktır. AK Parti'nin zayıflaması demek Türkiye'nin savunmasının zayıflaması demektir. Bizim ülkemiz ve milletimiz için yapacak çok işimiz var.

(Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi) Birileri ne diyor hale bunu değiştirelim. Neyi değiştiriyorsun? Bu millet yüzde 51.5 ile yeni sistemi onaylamış kabul etmiş. Neyi kime soruyorsun? Biz millete sorduk. Arkada egemenlik kayıtsız şartsız milletindir yazacak. Senin kitabında egemenlik kayıtsız şartsız malum kişilere dağdakilere aittir.

"ORTADA BİR BAŞARISIZLIK YOK"

Seçimlerin en tartışmalı yerleri en kuşkusuz Ankara ve İstanbul oldu. Belediye meclislerindeki tablo açık ara önde. Belediye meclislerini İstanbul'da da Ankara'da da Cumhur İttifakı yönetiyor. Bunu gündemde tutmamız gerekiyor. Ortada asla bir başarısızlık, telafi edilemeyecek bir yıkım olmadığını önce biz kabul edeceğiz ardından milletimize anlatacağız.

Biz laf üzerine laf koymak yerine eser üzerine eser koyduk. Yalandan ve iftiradan Rabbimize sığınarak milletimize karşı açık yürekli olmaya gayret etti. Yaptıklarımızla bu kifayetsiz muhterislerin gerçek yüzlerini milletmize gösterdik. Biz 17 yıldır her başarımızın gerisinde milletimizin desteği olduğunu bilerek bugünlere böyle geldik. Milleti hiçe sayanların günleri sayılıdır. AK Parti milletimizin tek umudu olma vasfını koruyor bundan endişeniz olmasın. Önümüzdeki dönemi en iyi şekilde değerlendirirsek bizi gelecekte daha büyük başarılar bekliyor.

"TRUMP GÜNDEME GETİRDİ, YANINDAKİLER TALİMATA UYMADI"

Bu ülkeye en büyük hizmetleri AK Parti getirmiştir, bundan sonra yapılacakları da AK Parti yapacaktır. Milletimiz yeni hizmetlerin sabırsızlığı içerisindedir. Dün bir ukala güvenli bölgeyi ABD kendisi planlamış diyor. Erdoğan ile bir alakası yokmuş. Sayın Obama'ya nerelerin güvenli bölge olabileceğini söyleyen şahsım. Daha sonra Trump bizim dediğimiz noktaya geldi. Sonra Fırat'ın doğusundan çekilmeyi gündeme getirdi. Ama yanındakiler talimata uymuş değiller. PKK-PYD-YPG burada cirit atıyorlar. Irak üzerinden buralara gelen 30 bin TIR silah yüklü araçlar kime geliyor, neden geliyor? Bunun hesabını sormak bizim hakkımızdır. 911 kilometre sınır bize ait. Tedbirimizi buna göre almak zorundayız. Güvenli bölge olarak söylediğimiz yerler Sayın Trump'ın 20 mil diye hitap ettiği 30-32 kilometrelik derinlik bizim durumumuzun ne olduğunu göstermesi bakımından çok önemli."

Ayrıntılar geliyor...