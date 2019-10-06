Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı, büyükelçiliğin sosyal medyadaki bir Bahçeli paylaşımını beğenisi nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağrıldı. Konu ile ilgili bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bugün ABD Büyükelçiliği Maslahatgüzarı (Büyükelçi şehir dışında olduğundan) Bakanlığımıza çağrılarak, Büyükelçiliğin dünkü sosyal medya paylaşımı hakkında açık ve net izahatta bulunulması istenmiştir."

BAKAN ÇAVUŞOĞLU'DAN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yaptığı açıklamada "(ABD Büyükelçiliğinin sosyal medya paylaşımı) Bakan Yardımcımız, ABD Maslahatgüzarı ile bakanlıkta görüştü, yanlışlıkla olduğunu ve daha sonra düzelttiklerini söylediler. Biz gerekli tepkilerimizi gösterdikten sonra daha net bir şekilde düzeltmeleri gerektiğini söyledik." ifadelerini kullandı.

"HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATACAK"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın da Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin Twitter'da yapılan olumsuz yoruma tepki gösterdi. MHP Genel Başkanı'nın sağlık durumunun iyi olduğunu, önümüzdeki hafta görevinin başında olacağını belirtti.

Yalçın, söz konusu Tweetin Amerikan Büyükelçiliği Twitter hesabından beğenilmesini eleştirdi, "Bahçeli'siz bir siyaset hayali kuranlar hayal kırıklığına uğrayacak" dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Twitter hesabından konuyla ilgili bir mesaj paylaştı. Altun "Amerikan Elçliği'nin Türkiye'nin içişlerine karışmak gibi bir işi yoktur. ABD Dışişleri Bakanlığı bu olayı soruşturmalı ve sorumlular hakkında gerekenleri yapmalıdır." ifadeleriyle ABD Büyükelçiliği'ne tepki gösterdi.

AK PARTİ'DEN DE TEPKİ

Söz konusu twete bir tepki da AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi. Çelik, paylaşımında şunları kaydetti:

"ABD Ankara Büyükelçiliği'nin sosyal medya hesabının, MHP Genel Başkanı Sayın Bahçeli'nin sağlığına ilişkin insani açıdan kabul edilemez, diplomatik teamüllere tamamen aykırı 'beğeni'sini şiddetle kınıyoruz. Bu hadise, bir yandan Büyükelçiliğin Türkiye gerçekliğine hangi 'ilgisiz' ve 'yanlış' kişileri takip ederek yabancılaştığını, diğer yönüyle nasıl bir istihdam politikası izlediklerini göstermesi bakımından ibretliktir...

Konu, kuru bir özürle geçiştirilecek bir konu değildir. İnsani açıdan kabul edilemez olduğu gibi içişlerimize çirkin bir müdahale çabasıdır. Büyükelçilikte istihdam edilen bazı kişilerin iki ülke ilişkilerine zarar vermek için özel bir gayret içinde olduğunu göstermektedir. Kafa karışıklığının ötesinde bir durum vardır. ABD Dışişleri Bakanlığının ve ABD Büyükelçiliğinin konuyu ciddi şekilde soruşturmasını ve gereğini yapmasını bekliyoruz.

ABD Büyükelçiliği, Türkiye'yi terör örgütleriyle bağlantılı kişiler üzerinden değil, doğru analiz yapabilen kişiler üzerinden anlamaya çalışmalıdır. İnsani konularda hassas olunması ise izah gerektirmeyen bir durumdur.

Hiçbir büyükelçilik Türkiye'deki hiçbir siyasi parti ve siyasetçi hakkında bu şekilde yorum yapamaz. Diplomatik teamüllere saygı esastır. Terör örgütleriyle bağlantılı kişiler bir büyükelçiliğin referansı olamaz.

MHP Genel Başkanı Sayın Bahçeli'ye ve MHP camiasına bir kere daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. ABD Büyükelçiliğinden kuru bir özür ötesinde, bu çirkin eylemi gerçekleştirenlere dönük soruşturma ve gereğinin yapılmasını bekliyoruz."

BÜYÜKELÇİLİKTEN ÖZÜR

Tepkilerin ardından ABD Büyükelçiliği'nden de bir açıklama geldi. Büyükelçilik Twitter hesabından "Bugün Büyükelçilik Twitter hesabından, yanlışlıkla bir tweet beğenilmiştir. Bu hatadan dolayı pişmanız ve her türlü karışıklık için özür diliyoruz" mesajı paylaşıldı.