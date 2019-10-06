Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye sınırındaki mevzilere tank ve obüs takviyesi yapıyor. Dün gece Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesine gelen tank ve obüsler, hazırlanan mevzilere yerleştirildi. Tank ve obüslerin namluları ise PKK/YPG terör örgütünün kontrolündeki Suriye’nin Telabyad kentine çevrildi.