Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye sınırındaki mevzilere tank ve obüs takviyesi yapıyor. Dün gece Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesine gelen tank ve obüsler, hazırlanan mevzilere yerleştirildi. Tank ve obüslerin namluları ise PKK/YPG terör örgütünün kontrolündeki Suriye’nin Telabyad kentine çevrildi.
Suriye sınırındaki mevzilere tank ve obüs takviyesi
06.10.2019 - 16:33 | Son Güncelleme: 06.10.2019 - 16:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye sınırındaki mevzilere tank ve obüs takviyesi yapıyor.
Etiketler : Suriye sınırı,tank ve obüs takviyesi,
654705 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/654705.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER