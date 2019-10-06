Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye sınırındaki mevzilere tank ve obüs takviyesi yapıyor. Dün gece Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesine gelen tank ve obüsler, hazırlanan mevzilere yerleştirildi. Tank ve obüslerin namluları ise PKK/YPG terör örgütünün kontrolündeki Suriye’nin Telabyad kentine çevrildi.