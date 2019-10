Türkiye Gazetesi

Merkez Mezitli ilçesi Akdeniz Mahallesi'ndeki bir sitenin bahçesinde meydana gelen olaya ilişkin görüntülerin sosyal medyada yer almasının ardından harekete geçen Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Göç İdaresi Müdürlüğü yetkilileri, 9 çocuklu aileyi yaşadıkları evde ziyaret etti.

"Bu olay çocukta travmaya yol açtı"

Olayla ilgili Ürdünlü aileden bilgi alan ve çocukla görüşen Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Veysel Topkaya, yaşanan şiddet olayının ardından hemen harekete geçtiklerini belirterek, "Aile ve çocukla ilgili gerekli işlemlere başladık. Çocuğumuza yardımcı olacak psikososyal destek çalışmalarına da hızlı bir şekilde başlandı. Çünkü çocuğumuz bu olaydan dolayı bir travma yaşadı. Bu konuda ailemize de gerekli destekleri yapacağız. Dava durumunda da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak çocuğa yönelik şiddetle ilgili davada müdahil olacağız. Gerek ailenin gerekse çocuğun yaşadığı şiddet olayından kaynaklı travmayı hızlı ve seri bir şekilde atlatabilmesi için hem aileye hem de çocuğa destek olacağız" dedi.

"Sınır dışı edileceği yönündeki haberler asılsızdır"

Belirli dönemlerde hem aile hem de çocuk ile görüşerek en kısa sürede bu travmayı atlatmalarını sağlayacaklarını kaydeden Topkaya, "Yer değişikliği diye bir şey söz konusu değil. Ailenin buradan zorla çıkarılacağı yönündeki haberler de asılsızdır. Ailemizin yanındayız, her türlü istek ve şikayetlerini de gidereceğiz" diye konuştu.

Göç İdaresi Mersin İl Müdür Vekili Prof. Dr. Nalan Yetim ise yaşanan olaydan dolayı son derece rahatsız olduklarını belirterek, "Ancak biz şu an itibariyle mağdur ailemizin yanındayız. Yer değiştirme ya da sınır dışı edilmesi söz konusu değildir. Bu iddia tamamen asılsızdır. Biz ailemizin yanındayız, devlet olarak her türlü desteği veriyoruz" ifadelerini kullandı.

Ailenin avukatı Hibe Gökalp de çocuğun olaydan derinden etkilendiğini, bu yüzden bulunduğu siteye ve evine girmek istemediğini dile getirerek, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün de konuyu yakından takip ettiğini vurguladı. Gökalp, ailenin, olayın ardından şikayetçi olduğunu da ifade ederek, "Bizler de davanın sonuna kadar takipçisi olacağız. Aileye yönelik koruma ve şahısla ilgili uzaklaştırma talebimiz olacak" şeklinde konuştu.

"Türkiye'ye karşı bakış açım değişmedi"

Tokatlanan 5 yaşındaki Ürdünlü çocuk A.K.'nin babası Trad K. ise olay sırasında evde olmadığını belirterek, "Ben dışarıdaydım, ailem bana haber verdi ve video görüntülerini bana ilettiler. Ben de bulunduğum yerden eve geldim. Siteye geldiğimde sitenin içerisinde 20 kişi kadar kalabalık bulunuyordu. Oğlumu döven kişi aynı şekilde bana da şiddet uyguladı ve yüzüme vurdu. Çevredekilerin araya girmesi ile yatıştırıldık" dedi.

3.5 yıldır Türkiye'de yaşadığını belirten 9 çocuk babası Trad K., "Bu yaşadığımız olay Türkiye'ye bakış açımı hiçbir zaman değiştirmedi. Herkes bir değildir. Türk ve Ürdün vatandaşları kardeştir, bunun aksi düşünülemez" diye konuştu.

Tokatlanan küçük çocuk ise sadece "Beni dövdü" diyebildi.

Olay

Merkez Mezitli ilçesi Akdeniz Mahallesi'ndeki bir sitenin bahçesinde oynayan Ürdünlü ailenin 2 çocuğu ile site sakinlerinin çocukları arasında dün gece bilinmeyen bir nedenle tartışma çıkmış, tartışma devam ettiği sırada çocukların yanına gelen N.K. adlı kişi, olayı hiçbir şekilde sorgulamadan 5 yaşındaki A.K.'ye sert bir tokat atarak yere devirmişti. N.K., olay yerine çağrılan polis ekiplerince gözaltına alınmış, şüpheli şahıs gece polis merkezindeki ifadesinin ardından önce serbest bırakılmış, ardından bu sabah yeniden 'kasten yaralama' iddiasıyla gözaltına alınmıştı.