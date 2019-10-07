Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Büyükelçiliği FETÖ’cü firarilerden Ergun Babahan’ın MHP lideri Devlet Bahçeli hakkındaki çirkin paylaşımını Twitter’da beğendi. Sosyal medyada büyük tepki toplayan bu paylaşım ABD’nin FETÖ’ye verdiği skandal desteği bir defa daha gündeme getirdi.

Darbe girişiminden beş gün sonra Bodrum’dan gemiyle yurt dışına kaçan tescilli FETÖ’cü Ergun Babahan, geçtiğimiz hafta rahatsızlanan, ardından hastanedeki kontrollerinin ardından taburcu olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile ilgili “Türkiye halkları Bahçelisiz bir siyaset dönemine hazır olmalı.” diye bir Tweet attı. ABD’nin Ankara Büyükelçiliği, büyükelçiliğin Twitter hesabından da bu Tweet’e beğeni gönderdi. Gelen tepkiler üzerine Büyükelçilik, söz konusu paylaşıma ilişkin, yanlışlıkla beğenildiğini belirtti, özür metninde Bahçeli’nin adını bile ağzına almadı.

Tepkiler artınca ikinci bir açıklama yapmak zorunda kalan Büyükelçilik “Dün Twitter hesabımızda gerçekleşen hatadan dolayı özür dileriz. Ergun Babahan ile bir ilişiğimiz olmadığı gibi, attığı Tweet’in içe-riğini de onaylamıyoruz ve kabul etmiyoruz. Söz konusu hatadan üzüntü duyduğumuzu bir kez daha ifade ediyoruz” ifadeleri kullandı.

Yaşanan skandal üzerine MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman “Büyükelçilik bu hamlesiyle Türkiye düşmanlarını cesaretlendirme, FETÖ’cü hainleri sahaya sürme gayesindedir.” değerlendirmesinde bulundu.

“Babahan ve ağababalarının söz konusu söylemlerine ve bu amaçla giriştikleri ‘MHP’ye darbe’ teşebbüslerine alışık ve hazırlıklıyız.” diyen Büyükataman şu ifadeleri kullandı: Vatansız firarinin yaptığı paylaşımın ABD’nin Türkiye Büyükelçiliği resmî Twitter hesabından beğenilmesi, ederi 1 dolar olan meczubun sözlerinden daha vahimdir ve ABD destekli yeni bir operasyonun da başladığının delilidir. Bu alçakça girişim ABD’nin haddine olmadığı gibi, Orta Doğu’yu kan gölüne çeviren ABD, bunun sonuçlarına katlanmak zorunda olacağını da iyi bilmelidir. Prosedür gereği yayınlanan özür metninde, Sayın Devlet Bahçeli’den özür dilenmemiş olması, ABD’nin bu rezil eylemin arkasında durduğunu göstermektedir.

Büyükelçiliğin Tweet’ini beğendiği Ergun Babahan denen müptezelin 2012’de ‘Türkiye’deki bütün darbelerin ABD destekli ya da onaylı olduğu’ sözleri bir yana, 1980 askerî darbesi esnasında ABD’nin Ankara Büyükelçisi olan James Spain’in daha sonraki yıllarda Cumhuriyet gazetesine verdiği mülakatta ‘Türkiye’yi Türkeş’e teslim etmeme’ itirafı ile bugünkü ABD Büyükelçisinin Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’yi hedef alan tavrı arasında nasıl bir fark vardır?

YAPTIKLARINDAN 'USA'NDIK

FETÖ liderine ve ele başlarına kucak açan ABD, yakın dönemde birçok skandala imza attı. 15 Temmuz darbe girişiminin planlayıcılarından firari Adil Öksüz’ün kalkışma girişiminden altı gün sonra ABD’nin İstanbul Başkonsolosluğu adına kayıtlı telefondan arandığı ortaya çıktı. ABD İstanbul Başkonsolosluğu çalışanı Metin Topuz’un FETÖ üyeleri ile irtibatı ve yurt dışına çıkışları konusunda yardımcı olduğu belirlendi. Topuz tutuklandı. ABD Türkiye’ye destek vermek yerine tepki gösterdi ve vizeleri askıya aldı. Türkiye’de büyük tepki gören ABD’nin Ankara Büyükelçiliği bu sefer FETÖ firarisinin mesajını beğendi.

"KURU BİR ÖZRÜN ÖTESİNDE SORUŞTURMA BEKLİYORUZ!"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik skandal paylaşımın insani açıdan da kabul edilemez olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: Bu hadise, bir yandan Büyükelçiliğin Türkiye gerçekliğine hangi ‘ilgisiz’ ve ‘yanlış’ kişileri takip ederek yabancılaştığını, diğer yönüyle nasıl bir istihdam politikası izlediklerini göstermesi bakımından ibretliktir...

Konu, kuru bir özürle geçiştirilecek bir konu değildir. İnsani açıdan kabul edilemez olduğu gibi içişlerimize çirkin bir müdahale çabasıdır. Büyükelçilikte istihdam edilen bazı kişilerin iki ülke ilişkilerine zarar vermek için özel bir gayret içinde olduğunu göstermektedir. Kafa karışıklığının ötesinde bir durum vardır. ABD Dışişleri Bakanlığının ve ABD Büyükelçiliğinin konuyu ciddi şekilde soruşturmasını ve gereğini yapmasını bekliyoruz.

ABD Büyükelçiliği, Türkiye’yi terör örgütleriyle bağlantılı kişiler üzerinden değil, doğru analiz yapabilen kişiler üzerinden anlamaya çalışmalıdır. İnsani konularda hassas olunması ise izah gerektirmeyen bir durumdur.

Hiçbir büyükelçilik Türkiye’deki hiçbir siyasi parti ve siyasetçi hakkında bu şekilde yorum yapamaz. Diplomatik teamüllere saygı esastır. Terör örgütleriyle bağlantılı kişiler bir büyükelçiliğin referansı olamaz. ABD Büyükelçiliğinden kuru bir özür ötesinde, bu çirkin eylemi gerçekleştirenlere dönük soruşturma ve gereğinin yapılmasını bekliyoruz.

Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu da ABD Büyükelçiliğinden daha net açıklama talebinde bulunulduğunu bildirdi. Çavuşoğlu “Bakan Yardımcımız, ABD Maslahatgüzarı ile bakanlıkta görüştü. Yanlışlıkla olduğunu ve daha sonra düzelttiklerini söylediler. Biz gerekli tepkilerimizi gösterdikten sonra daha net bir şekilde düzeltmeleri gerektiğini söyledik” dedi.