Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

HDP’den çıkan iki partilinin eylem yapan ailelerin yanında durması üzerine evlat nöbetindeki babalardan birinin “Çocuklarımızı verin” diye feryat etti. Olayın büyümesi üzerine iki anne baygınlık geçirdi. Sağlık ekipleri tarafından müdahale edilen anneler sakinleştirilirken gerginlik güvenlik güçlerinin araya girmesi ile yatıştırıldı. Güvenlik güçlerinin sakinleştirdiği ailelerden oğlu Vedat için eyleme katılan baba Şehmus Kaya evladını istediğini belirterek, parti binasına girmeye çalıştı.

Ağrı’dan yaklaşık dört sene evvel askere gitmek için hazırlık yaparken terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırılan Mehmet Gökçe’nin babası Salih Gökçe, HDP’lilere tepki gösterdi. Gökçe “Bir oğlum şimdi asker, diğer oğlum çalışmıyor kızımı ise evde bırakıp geldim. Ben para istemiyorum, oğlumu versinler ben para vereceğim. Yeter çektiğimiz durum, oğlum Kürt ben Kürt, bir oğlum asker Allah korusun bir savaş çıkarsa iki oğlum birbirini öldürecek. Bunlar Kürt değil” dedi. 28 Temmuz 2015’te kaçırılan polis memuru Sedat Yabalak’ın annesi Ünzüle Yabalak, PKK ve HDP’nin belini kırarak çocuklarına kavuşacaklarını söyledi. Yabalak “Hepimizin derdi aynı bu HDP’yi bitirirsek geleceğimizde güzel olacak. Umudumuz yüksek, anneler gelsin korkmasınlar, birlik olalım, burada korkacak bir şey yok. Dik durun, devletimiz arkanızda. PKK’yı sıfır edeceğiz, çocuklarımızı alacağız’’ dedi.