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10. Türkiye Enerji Zirvesi başladı
07.10.2019 - 09:58 | Son Güncelleme: 07.10.2019 - 09:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Antalya'da düzenlenen 10. Türkiye Enerji Zirvesi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in katılımıyla başladı. 10. Türkiye Enerji Zirvesi'ne Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in yanı sıra; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy da katıldı.
Kaynak: İHA
Etiketler : 10. Türkiye Enerji Zirvesi,
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