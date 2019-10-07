Kaza, dün öğle saatlerinde Erzincan - Sivas kara yolu Kızıldağ mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Gemecik Köyü Muhtarı Ersin Ağtaş idaresindeki traktör ile tır çarpıştı. Kazada traktörün altında kalan Gemecik Köyü Muhtarı Ersin Ağtaş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazayla ilgili tır sürücüsü gözaltına alındı. Hayatını kaybeden Gemecik Köyü Muhtarı Ersin Ağtaş’ın yarın köyünde toprağa verileceği bildirildi.
Muhtar trafik kazasında hayatını kaybetti
07.10.2019 - 10:53 | Son Güncelleme: 07.10.2019 - 10:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Erzincan’ın Refahiye ilçesinde tır ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında Gemecik Köyü Muhtarı Ersin Ağtaş, hayatını kaybetti.
Etiketler : muhtar,kaza,
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