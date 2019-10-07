Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarda bulunmak üzere Sırbistan’ın başkenti Belgrad’a geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın uçağına, Sırbistan hava sahasında Sırbistan uçakları eşlik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın uçağına Sırbistan uçakları eşlik etti
07.10.2019 - 14:00 | Son Güncelleme: 07.10.2019 - 14:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın uçağına sahasında Sırbistan uçakları eşlik etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarda bulunmak üzere Sırbistan’ın başkenti Belgrad’a geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın uçağına, Sırbistan hava sahasında Sırbistan uçakları eşlik etti.
Kaynak: İHA
Etiketler : cumhurbaşkanı erdoğan,sırbistan,uçak,
654845 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/654845.aspx
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