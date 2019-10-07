Hatay'da, Afrin sınırındaki birliklere 37 tırlık beton blok sevkiyatı yapıldı. Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin sınırındaki birlikler için hazırlanan beton blokları taşıyan 37 tır, Reyhanlı ilçesine geldi. Tırlardaki beton blokların, 4 metre yüksekliğinde ve 11 ton ağırlığında olduğu öğrenildi. Beton blok yüklü tırlar Afrin sınırına sevk edildi.
Afrin sınırına beton blok sevkiyatı
07.10.2019 - 14:33 | Son Güncelleme: 07.10.2019 - 14:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hatay'da, Afrin sınırındaki birliklere 37 tırlık beton blok sevkiyatı yapıldı.
Kaynak: AA
Etiketler : afrin,
654855 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/654855.aspx
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