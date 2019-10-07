Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hatay'da, Afrin sınırındaki birliklere 37 tırlık beton blok sevkiyatı yapıldı. Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin sınırındaki birlikler için hazırlanan beton blokları taşıyan 37 tır, Reyhanlı ilçesine geldi. Tırlardaki beton blokların, 4 metre yüksekliğinde ve 11 ton ağırlığında olduğu öğrenildi. Beton blok yüklü tırlar Afrin sınırına sevk edildi.