Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yargıtay’da Tetkik Hakimi olan Gülden Pekcan Duman, bir süre önce amansız bir hastalığa yakalandı. Tedavisi devam eden hakim Duman, yapılan tüm tedavilere rağmen hayatını kaybetti. Genç hakimin vefatı ailesini ve sevenlerini üzdü. Hakim Duman’ın cenazesi bugün Efeler Beycamii’nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Kemer Mahallesi Mezarlığı’na defnedilecek.

Adalet Bakanı Gül’den taziye mesajı

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Hakim Duman’ın vefatı ile ilgili olarak sosyal medya hesabından, “Yargıtay Tetkik Hakimi Gülden Pekcan Duman Hanımefendinin vefatını üzüntüyle öğrendim. Kıymetli eşi Tuğrul Duman Hakimimize sabırlar, yakınlarına ve yargı camiasına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun” taziye mesajını yayımladı.