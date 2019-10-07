Giresun'da Espiye İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ö.A., Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada Yüzbaşı Ö.A. hakkında gözaltı kararı verildi. Şüpheli, Giresun Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Ö.A.'nın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. 