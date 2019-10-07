Giresun'da Espiye İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ö.A., Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada Yüzbaşı Ö.A. hakkında gözaltı kararı verildi. Şüpheli, Giresun Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Ö.A.'nın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Giresun'da Espiye İlçe Jandarma Komutanı FETÖ'den gözaltına alındı
07.10.2019 - 17:12 | Son Güncelleme: 07.10.2019 - 17:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Giresun'da Espiye İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ö.A. FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alındı.
Etiketler : Giresun'da Espiye İlçe Jandarma Komutanı,FETÖ,
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