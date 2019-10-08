Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin farklı kentlerindeki birliklerden daha önce Hatay’a gönderilen komando, zırhlı personel taşıyıcı, zırhlı muharebe araçlarından oluşan konvoy, Kilis kent merkezinden geçerek güvenlik önlemleri altında sınır hattına doğru ilerledi. Komandolar ve araçların, Kilis-Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.

ASKERİ BİRLİKLER SURİYE'DEKİ ÜS BÖLGELERİNE GÖNDERİLDİ

Komando birlikleri ile mayına dayanıklı kirpiler, Kilis üzerinden Suriye’deki üs bölgelerine hareket etti. Hatay istikametinden gelen askeri konvoy, Kilis’in Elbeyli ilçesi üzerinden Suriye’ye geçiş yaptı. Komandoların Membiç sınırındaki El Bab’da konuşlanacağı bildirildi.

Askeri birlikler Suriye’deki üs bölgelerine hareket etti