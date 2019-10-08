Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Güvenlik güçleri, yurt içi ve sınır ötesinde gerçekleştirdiği başarılı operasyonlarla terör örgütü PKK’ya ağır darbe vuruyor. Millî İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) koordineli çalışmasıyla Irak’ın Kandil bölgesinde gerçekleştirilen hava harekâtında PKK’nın kadın yapılanması KJK’nın başındaki terörist nokta atışıyla hedef alındı. MİT’in elde ettiği istihbarat doğrultusunda 13 Eylül 2019’da düzenlenen hava harekâtıyla hedef alınan PKK/KCK Yürütme Konseyi Üyesi ve PKK/KJK sorumlusu “Bese Erzincan” kod adlı Ayfer Kordu’nun 4 milyon lira ödülle, kırmızı kategoride arandığı belirlendi. “Bese Erzincan” kod adlı Ayfer Kordu’nun terör örgütüne 1980’li yılların sonunda katıldığı, Lübnan ve Suriye alanında terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’dan siyasi ve askeri eğitim aldığı ve örgütün kadın yapılanmasını oluşturan çekirdek kadroda yer aldığı öğrenildi. PKK/KJK koordinasyonunun en üst sorumlusu Ayfer Kordu’nun, “Bese Hozat” kod adlı Hülya Oran ve “Sözder Avesta” kod adlı Nuriye Kesbir gibi üst düzey kadın teröristler dâhil tüm kadın teröristlerin eğitilmesi, görevlendirilmesi, örgütlenmesi ve yönlendirilmesinden sorumlu olduğu tespit edildi.

BİR ÇİZİK DE TURUNCU LİSTEYE

Tunceli kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca devam eden operasyonda ise etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 3’e yükseldi. Öldürülen teröristlerden birinin Terörden Arananlar Listesi’nin turuncu kategorisinde 600 bin lira ödülle yer alan, terör örgütünün sözde “doğu cephe YJA star sorumlusu” Melsa kod adlı Beyan Dara olduğu belirlendi. Terörist Dara’nın, terör örgütü PKK’nın elebaşlarından Murat Karayılan ile birlikte çektirdiği fotoğrafı ortaya çıktı.

Hakkâri’nin Çukurca ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda da PKK’lı 3 terörist etkisiz hâle getirildi.