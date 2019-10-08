Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul’da yaşayan Şevket-Fatma Bingöl çifti, 2014’te Arnavutköy’de “Bana iş buldular, işe gidiyorum” diyerek evden çıkıp bir daha dönmeyen oğulları Tuncay (19) için HDP önünde çocuklarının gelmesi umuduyla bekleyişlerini sürdürüyor. Bir ayı aşkın süredir evlat nöbeti tuttuklarını kaydeden baba Şevket Bingöl, şunları söyledi:

“Çocuğum 2014 yılında 14 yaşındayken HDP İstanbul Arnavutköy ilçe teşkilatından buradaki HDP binasına yani ‘Kandil’ binasına getirildi. Buradan da dağa götürüldü. Bugüne kadar herhangi bir gelişme yok. Birileri gelip bize bir açıklama dahi yapmıyor. Biz buradan o kadar sesleniyoruz, hiç biri gelip bizlere açıklama yapmıyor. Çünkü suçlu olduklarını biliyorlar suçlarını, bunlar çocukluklarımızı dağa kaldırdı. Çocuklarımız buraya getiriliyor, eğitiliyor ve sonunda dağa götürülüyor. Toplanma merkezi burası onun için bizde buraya geldik çocuklarımız getirilinceye kadar gitmeyeceğiz. Ben buraya geldim çocuğumu almadan buradan gitmeyeceğim ve ölsem bile bekleyeceğim.”