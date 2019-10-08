Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, MYK toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, Suriye’ye yönelik operasyonla ilgili Türkiye’yi ABD ile gizli anlaşma yapmakla suçladı. Öztrak, “Beyaz Saray ile yapılan telefon görüşmenin ardından ABD ile Fırat’ın doğusuna operasyon konusunda gizli bir anlaşmaya varıldığını anlıyoruz. Açıklamalardan operasyon olurunun, IŞİD teröristlerine ülkemizin bekçilik yapması karşılığında verildiğini görüyoruz” dedi.

CHP Sözcüsü, sınırımızdaki tehdidi görmezden gelerek, “Milletimizin geleceğini Ortadoğu bataklığına saplamaktan çekinmiyorlar. Egemen güçler bölgedeki kızgın kestaneyi almak için Türkiye’yi maşa gibi kullanıyorlar” diye konuştu.

Esad rejimi ile temas kurulması çağrısını yineleyene Öztrak, “Suriye meselesinin çözüm yolu bellidir. Suriye’ye barışın gelmesinin en kısa yolu Şam ve Ankara arasındaki yoldur. Emperyal güçlerin bize önerdiği yol, çıkmaz yoldur” ifadelerini kullandı.

HDP ise Türkiye’nin terör yuvalarını temizlemek için yapacağı operasyona karşı çıktı. HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, Suriye’nin kuzeyine ve doğusuna yapılacak askeri harekâtın, bu bölgeye huzur, barış ve demokrasi getirmeyeceğini öne sürerek, “Askerî güçle bölge gücü olunamaz” dedi.