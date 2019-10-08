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Nazlı Ilıcak ile Ahmet Altan'ın yargılandığı davada yeni karar
08.10.2019 - 15:49 | Son Güncelleme: 08.10.2019 - 15:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi Nazlı Ilıcak ile Ahmet Altan'ın yargılandığı davada Yargıtay'ın bozma kararına uyulmasına karar vererek, tutuklu 5 sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.
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655059 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/655059.aspx
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