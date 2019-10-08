Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Hakkari kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 4 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği belirtildi.
İçişleri Bakanlığı: 4 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi
08.10.2019 - 18:00 | Son Güncelleme: 08.10.2019 - 18:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanlığından, Hakkari kırsalında İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca düzenlenen hava destekli operasyonda 4 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
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655084 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/655084.aspx
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