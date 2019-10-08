Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan'ın Sremska Raça köyünde düzenlenen toplu açılış ve temel atma töreninde konuştu. Erdoğan,"Bugün temelini attığımız köprüyü bir dostluk köprüsü olarak görüyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

- Türkiye'nin yegane arzusu, isteği, Balkanlar'ın barışıdır, istikrarıdır.

-Balkanların barış projesini hayata geçirmek için yoğun çaba harcadık.

-Bugün temelini attığımız köprüyü bir dostluk köprüsü olarak görüyoruz.

-Projenin en kısa zamanda hayata geçirilmesi konusunda Taşyapı'dan beklentimiz büyüktür.

-Kültürel mirasımız ortak zenginliğimizdir. Bu topraklardaki her eser dayanışma ve iş birliğimizin abideleridir.

-Bugün ayrıca Yeni Pazar yolunun temel atma töreninin gerçekleştireceğiz.

-Sancak bölgesinin diğer bölgelere ulaşımını artıracak projelere destek verenlere teşekkür ediyorum.

DETAYLAR BİRAZDAN...