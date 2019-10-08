Milli Savunma Bakanlığı: Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, Fırat Kalkanı Harekâtı’nda sahada DEAŞ terör örgütü ile göğüs göğüse mücadele eden tek Koalisyon ve NATO ülkesi ordusudur.
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08.10.2019 - 18:11 | Son Güncelleme: 08.10.2019 - 18:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanlığı: Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, Fırat Kalkanı Harekâtı’nda sahada DEAŞ terör örgütü ile göğüs göğüse mücadele eden tek Koalisyon ve NATO ülkesi ordusudur.
Etiketler : msb,
655087 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/655087.aspx
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