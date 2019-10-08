Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanlığı: Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, Fırat Kalkanı Harekâtı’nda sahada DEAŞ terör örgütü ile göğüs göğüse mücadele eden tek Koalisyon ve NATO ülkesi ordusudur.