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MSB: Şanlı ordumuz Güvenli Bölge Harekatı için hazırdır
08.10.2019 - 21:41 | Son Güncelleme: 08.10.2019 - 21:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından, "Gücünü asil milletimizden alan TSK, PKK/PYD- YPG-SDG ve DEAŞ gibi terör örgütleri başta olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı gece gündüz, yaz kış, dağ bayır demeden azim ve kararlılıkla mücadelesini sürdürmektedir. Şanlı ordumuz Güvenli Bölge Harekâtı için hazırdır." mesajını paylaştı.
Etiketler : MSB,milli savunma bakanlığı,
655117 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/655117.aspx
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