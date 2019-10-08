İçişleri Bakanlığı: Van Gürpınar kırsalında 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Böylelikle bugün gerçekleştirilen operasyonlarda Hakkari’de 4, Van’da 2 olmak üzere 6 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir
Terör örgütüne darbe üstüne darbe
08.10.2019 - 23:15 | Son Güncelleme: 08.10.2019 - 23:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanlığı: Van Gürpınar kırsalında 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Böylelikle bugün gerçekleştirilen operasyonlarda Hakkari’de 4, Van’da 2 olmak üzere 6 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir
Etiketler : İçişleri Bakanlığı,
655132 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/655132.aspx
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