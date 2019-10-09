Tel Abyad sınırına doğru ilerleyen Suriye Milli Ordusu mensuplarının otobüs içerisinde bulundukları anlar kameralara yansıdı. Çoşku ve heyecan içerisinde sınıra ilerleyen Milli Ordu, otobüs içerisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın lehine sloganlar da attı.