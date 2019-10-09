Tel Abyad sınırına doğru ilerleyen Suriye Milli Ordusu mensuplarının otobüs içerisinde bulundukları anlar kameralara yansıdı. Çoşku ve heyecan içerisinde sınıra ilerleyen Milli Ordu, otobüs içerisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın lehine sloganlar da attı.
Suriye Milli Ordusu Tel Abyad sınırına ilerliyor
09.10.2019 - 00:32 | Son Güncelleme: 09.10.2019 - 00:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Suriye Milli Ordusu Tel Abyad sınırına doğru coşkulu bir şekilde ilerliyor.
Etiketler : Suriye,
655142 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/655142.aspx
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