Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla gönderilen tezkerede, Türkiye’nin güney kara sınırlarına mücavir bölgelerde yaşanan gelişmeler ve süregiden çatışma ortamının millî güvenlik açısından taşıdığı risk ve tehditlerin artarak devam ettiği kaydedildi.

Tezkerenin ele alınması sırasında yapılan konuşmalarda özetle şu görüşler dile getirildi:

¥ TBMM Millî Savunma Komisyonu Başkanı İsmet Yılmaz: “Türkiye olarak nihai hedefimiz, Suriye’nin kuzeyinde DEAŞ, PKK/PYD-YPG’yle her türlü terörist varlığını sonlandırmak, burada bir barış koridoru tesis ederek Suriye’nin toprak bütünlüğü çerçevesinde ülkemizdeki Suriyelilerin kendi topraklarına, evlerine dönmelerini sağlamaktır. Cumhurbaşkanımıza yetki veren tezkerenin uzatılması, terör tehdidinin kalıcı bir şekilde ortadan kaldırılması amacıyla yürütülen kapsamlı ve çok boyutlu faaliyetleri destekleyecek, ülkemizin her ne pahasına olursa olsun, tehdit nereden ve kimden gelirse gelsin, kendini savunmaya yönelik kararlılığının da en somut göstergesi olacaktır.”

¥ MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay: “Türkiye açısından Suriye’de terör tehdidi altındaki her bölge temizlenene kadar mücadele sona ermeyecektir. Bu mücadelemiz haklıdır, hukukidir, meşrudur.”

¥ CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç: Bize kimse ama kimse, ABD de dahil ne yapacağımızı söyleyemez. Ne yapacağımızı yüzyıllara dayanan devlet kültürümüzle, tarihî birikimimizle biz biliriz.

¥ İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray: “Tehdit ve tehlike bu kadar açık ve somutken tezkereye ‘hayır’ demeyi aklımızdan bile geçirmeyiz.

¥ HDP Diyarbakır Milletvekili Hişyar Özsoy: “Bir an önce Suriye’de istikrarlı, demokratik bir rejimin ortaya çıkması gerekiyor.”