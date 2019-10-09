Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Davanın dünkü duruşmasında Gezi ihanetinin dış destekli olduğu bir kere daha ortaya çıktı. Avrupa’dan birçok ülkenin konsolosluk görevlileri ve uluslararası örgütlerin temsilcileri ile yerli destekçileri Gezi sanıklarını yalnız bırakmadı.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısındaki binada yapılan davanın dördüncü duruşmasını Hollanda, İsveç, İsviçre, Danimarka, Almanya, Norveç, Kanada, İrlanda ve Fransa İstanbul Başkonsolosları, ABD ve Hollanda konsolosluk görevlileri, İsviçre, Danimarka ve İrlanda Büyükelçilik temsilcileri, Uluslararası Af Örgütü, İngiltere ve Galler Bölgesi Barosu, Uluslararası Barolar Birliği temsilcileri, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Emre Yılmaz, İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Berkin Elvan’ın annesi Gülsüm Elvan ile HDP’li ve CHP’li bazı milletvekilleri de takip etti.

SEN KİMSİN Kİ YABANCILAR SENDEN BİLGİ ALIYOR

Yoklamanın ardından başlayan duruşmada, tutuklu sanık Osman Kavala’nın çapraz sorgusu yapıldı. Mahkeme Başkanı Galip Mehmet Perk, sanık Kavala’ya, birkaç telefon görüşmesini daha belirtip yurt dışından bağlantılı olduğu kişilere Gezi olayları ile ilgili bilgi verip vermediğini sordu. Kavala, yurt dışındaki kişilere bilgi aktarmadığını, çeşitli ülkelerin konsolosluk ve büyükelçiliklerinde çalışan kişilerle diyaloğu olduğunu savundu. Bunun üzerine Perk’in “Almanlar, Amerikalılar Gezi ile ilgili sizden bilgi alıyor. Siz kimsiniz ki sizden bilgi alıyorlar? Siz onların temsilcisi misiniz?” sorusunu yönelttiği Kavala, kendini şöyle savundu: “İddianamede yer alan husus Amerika’daki bir toplantıyla ilgilidir. Temsilcileri olsam bilgi almaz, talimat verirler. Bağımsız düşünen, bağımsız analizler yapan biri olduğumu düşünmüşler. Benim başka ülkelerin konsolosluklarıyla da ilişkilerim var. Sordukları zaman kendi değerlendirmelerimi yapıyorum.” George Soros’u tanıyıp tanımadığı sorusuna Kavala “Kendisini 2008 yılından beri tanıyorum. Sonrasında Açık Toplum Enstitüsünün desteklediği Türkiye’deki Açık Toplum Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliğinde yer aldım. Soros, İstanbul’a geldiğinde toplantılarına katıldım. Toplantı Açık Toplum Vakfında olurdu genelde” cevabını verdi. Ara kararını açıklayan mahkeme, Osman Kavala’nın tutukluluk hâlinin devamına hükmetti. Sanıklardan İnanç Ekmekçi hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı. Duruşma,

24-25 Aralık 2019’a ertelendi.