Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dağa kaçırılan çocukları için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylem başlatan ailelerin sayısı 54 oldu. Diyarbakır’ın merkez Kayapınar ilçesinden dört sene evvel 15 yaşındayken dağa kaçırılan oğlu Cafer Ceylan için oturma eylemine dâhil olan anne Hatice Ceylan evladının hafızlık eğitimi görürken kaçırıldığını, o günden sonra adeta hayatlarının karardığını söyledi. Yaklaşık bir buçuk yıl önce oğlunun kendisini telefonla aradığını anlatan Ceylan “Oğlum ‘Suriye’deyim fakat nerede olduğumu söyleyemem’ dedi. Konuşurken yanında başkaları da vardı” ifadelerini kullandı. Tek isteğinin oğluna kavuşmak olduğunu belirten Ceylan, şunları kaydetti:

Partinin önüne ilk defa geldim. HDP oğlumuzu bıraksın. Oğlumuzu, çocuklarımızı sahiplenmesinler. Çocuklarımız onların değil ki sahiplenmişler. Bunlar oğlumuzu esir gibi kullanıyor. Oğlumuz onların kölesi değil ki. Çocuklarımızı bıraksınlar, kendi çocuklarını götürsünler bu kadar seviyorlarsa. Oğlum bizi izliyor, duyuyorsa kapımız ona açık. O bizim her şeyimiz. Gecemiz, gündüzümüz belli değil. Allah ciğerimi yakanların ciğerini yaksın.

“EVLATLARINIZ İÇİN GELİN”

Vatani görevi için usta birliğine giderken 2 Ekim 2015’te Tunceli’nin Pülümür ilçesinde teröristlerce kaçırılan Adil Kabaklı’nın annesi Cennet Kabaklı da oğlunu çok özlediğini belirterek, şunları söyledi:

Oğlumun gelmesini istiyorum, beş yıl oldu. Artık dayanacak gücüm kalmadı, bıraksınlar oğlumu. Bütün annelerin evladı bırakılsın, buraya gelmeyen anne ve babalara çağrıda bulunuyorum; korkmasınlar evlatları için gelsinler. Evde durmasınlar bizimle beraber beklesinler.

TESLİM OLAN TERÖRİST: PKK'YA KATILIRKEN HDP BİNASINDA 10 GÜN KALDIM

Van’da terör örgütü PKK’ya katıldıktan üç ay sonra geri dönen kadın, ifadesinde örgüte katılımından geri dönüşüne kadar geçen süreçte yaşadıklarını anlattı. Z.K, ifadesinde şunları söyledi:

Terör örgütüne katılırken HDP binasında 10 gün kaldım. Gece, Türkân isimli bir kadının evinde kalıyordum. Annesiyle yaşıyordu. Kız kardeşi örgüte yeni katılmıştı, annesi bundan duyduğu üzüntüyü dile getiriyordu. İstanbul’daki parti binasında çaycılık yapan kadın yanıma gelerek ‘Kararın kesinse seni göndereceğiz. Bir daha geri gelme, bizi tanımıyorsun, seni görmedik, sen de bizi görmedin’ dedi.