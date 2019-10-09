Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trump’ın tepki çeken sözleri, Türkiye’yi birleştirdi. ABD Başkanı’na her kesimden sert çıkış geldi:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Uluslararası camiaya mesajımız nettir. Türkiye tehditlerle hareket edecek bir ülke değildir.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: İlk tepki bizden geldi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni kimse tehdit edemez.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın: Türkiye tehditlere, blöflere pabuç bırakmayacak büyük bir devlettir. Mister Trump, sen Türk ekonomisini hedef alan bir adıma cüret edersen, bir daha Orta Doğu’ya asla ayak basamazsın.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: Dün ülkemizin muhatap kılındığı küstahlık, yaşadığımız tüm tartışmalarımızın geride bırakılmasını gerekli kıldı. ABD Başkanı Trump’ın yaptığı açıklama, devlet aklıyla bağdaşmayan bir küstahlıktır. Buradan Sayın Erdoğan’a da seslenmek istiyorum. Bu hadsizliğe en net ve uygun cevap, Fırat’ın doğusuna girip terör koridorunu yarmaktır. Milletimin de bizim de beklen- timiz budur. YPG/PYD/PKK’yı oradan atarak, orayı yararak, Trump’ın bu hadsiz sözlerini yüzüne vurmak zorundasınız.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: Trump’ın hadsiz ve küstah açıklamaları Amerikan politikalarının ikiyüzlülüğünü bir kere daha ortaya koymuş- tur. Askerî politikalarda etkisi olmayan Trump, kendi iç kamuoyunu tatmin etmek için bu tür basit tehditlere başvurmaktadır. Türkiye, bu türden tehditlerle yönlendirilebilecek bir ülke değildir.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek: Trump sen ancak ABD’yi mahvedebilirsin!