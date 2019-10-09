Kilis’te askeri hareketlilik yaşanıyor. Batı ve doğu illerinden Gaziantep üzerinden gelen komando birlikleri, Kilis’e ulaştı. Mayına dayanıklı kirpilerden oluşan 100 araçlık konvoy, Kilis’in Suriye sınırındaki kritik bölgelere sevk edildi.
Suriye sınırına komando sevkıyatı
09.10.2019 - 12:09 | Son Güncelleme: 09.10.2019 - 12:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Komando birlikleri ile mayına dayanıklı kirpiler, Kilis’in Suriye sınırındaki kritik bölgelere sevk edildi.
Etiketler : Suriye sınırı,komando sevkıyatı,
655225 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/655225.aspx
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