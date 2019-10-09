Kilis’te askeri hareketlilik yaşanıyor. Batı ve doğu illerinden Gaziantep üzerinden gelen komando birlikleri, Kilis’e ulaştı. Mayına dayanıklı kirpilerden oluşan 100 araçlık konvoy, Kilis’in Suriye sınırındaki kritik bölgelere sevk edildi.