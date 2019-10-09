Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kırıkkale'de 10 yaşındaki kızının gözü önünde eski eşi Emine Bulut'u bıçaklayarak öldüren Fedai Varan'ın duruşması Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülüyor.

Sanık Fedai Varan, Bolu F Tipi Kapalı Cezaevinden, Kırıkkale Adliyesindeki duruşma salonuna 09.00'da getirildi. Duruşma salonunda bekleyen Emine Bulut'un anne ve babası, sanığı görünce fenalaştı. Annesi gözlerinin önünde öldürülen F.B.V., güvenlik gerekçesiyle duruşma salonuna getirilmedi. Küçük kız, adliyede farklı bir odadan Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı.

Susmak hakkını kullandı

Hakim karşısına çıkartılan sanık Fedai Varan, susmak hakkını kullandı. Emine Bulut’un başka bir suçtan cezaevinde tutuklu bulunan kardeşleri Mikail Bulut ve Bekir Bulut da SEGBİS ile duruşmaya katıldı.

Duruşmada başka bir odadan SEGBİS üzerinden psikolog eşliğinde bağlanan Emine Bulut'un 10 yaşındaki kızı F.B.V, Hakime, "O kişi benim babam değil" diyerek şunları söyledi:

"Annemle o gün çarşıya gittik, biraz gezdik. Daha sonra annem Kızılkanat'ta namaz kıldı. 'O kişi' geldi oraya. Annem hadi gidelim dedi. Annemin boğazını sıktı o kişi beni oradan götürdü. Emniyete gittik annem orada biriyle konuştu, sonra beni başka bir odaya aldılar. Sonra annem hadi gidelim diye beni dolmuşa bindirdi. Dedem alacaktı beni. O kişi dolmuş durağının orada bekliyordu. Annemin kolundan sıktı, anneme bıçağı gösterdi. Annem gitmemi istedi, ben gitmek istemedim. Sonra dönerciye girdik, ben kapının önündeydim. Onlar biraz uzakta sonra annemin boğazını kesti. Elimdeki poşet ve tableti o kişiye attım ama engelleyemedim. O kişi benim babam değil."

"Hakim bey asılmasını istiyorum"

Katil zanlısının asılmasını isteyen anne Fadime Bulut ise, "Başkanım çocuk benim yanımda doğdu. Fedai kızın oldu dedim, telefonu yüzüme kapattı. Daha sonra bana telefon açıyordu çocuk konuşmak istemiyordu. 9 sene sonra babalık duygusu yaşadı. Nasıl kızım diyecek, annesini öldürdü. Hep telefonlarda kızımı ağlatıyordu. Biz çocuğu görmesine karşı çıkmadık. Hakim bey asılmasını istiyorum, acımız dinsin" şeklinde konuştu.

Baba Ahmet Bulut ise "Çocuğu hiç arayıp sormadı. Evinin elektrik ve diğer masraflarını biz karşıladık. Kızımın 2017'de ikinci evliliği oldu, damadımı bile rahat bırakmadı" diyerek şikayetçi olduğunu beyan etti.

Olay anına ilişkin görüntülerin izlettirilmesi sırasında Emine Bulut'un kardeşlerinin sanık Fedai Varan'a saldırması üzerine maktulün yakınları salondan çıkarıldı.