Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı'nın başlatıldığını açıkladı. Yapılan açıklamaların ardından Diyarbakır 8’inci Ana Jet Üs Komutanlığında hareketli anlar yaşanmaya başladı. F-16 savaş uçakları peş peşe piste inmeye devam ediyor.
Harekatın başlamasıyla F-16 savaş uçakları peş peşe piste inmeye başladı
09.10.2019 - 16:33 | Son Güncelleme: 09.10.2019 - 16:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Barış Pınarı Harekatı’nın başladığını açıklamasının ardından Diyarbakır’da hava hareketliliği başladı.
Kaynak: İHA
Etiketler : barış pınarı harekatı,f-16,harekat başladı,
655281 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/655281.aspx
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