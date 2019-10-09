Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan bilgi alarak Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı'nın başlatılması emrini verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın operasyon emrini verdiği o an
09.10.2019 - 16:47 | Son Güncelleme: 09.10.2019 - 16:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı'nın başlatılması emrini böyle verdi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan bilgi alarak Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı'nın başlatılması emrini verdi.
Etiketler : Cumhurbaşkanı Erdoğan,Türk jetleri,Barış Pınarı Harekatı,
655282 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/655282.aspx
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