Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy yaptığı açıklamada, BM Güvenlik Konseyi üyelerinin Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili olarak bilgilendirilmeleri amacıyla Dışişleri Bakanlığına çağrıldığını bildirdi.
Aksoy: BM Güvenlik Konseyi üyeleri harekatla ilgili bilgilendirilmek üzere Bakanlığa davet edildi
09.10.2019 - 16:54 | Son Güncelleme: 09.10.2019 - 17:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy: "BM Güvenlik Konseyi üyeleri Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili olarak bilgilendirilmek amacıyla Bakanlığımıza çağrılmaktadır."
Etiketler : hami aksoy,güvenli konseyi üyeleri,bilgilendirme,
655285 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/655285.aspx
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