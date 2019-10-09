Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy yaptığı açıklamada, BM Güvenlik Konseyi üyelerinin Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili olarak bilgilendirilmeleri amacıyla Dışişleri Bakanlığına çağrıldığını bildirdi.