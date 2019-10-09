Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kahraman ordumuz; Barış Pınarı Harekatı ile sınırlarımızın emniyetini, Fırat'ın doğusunda barış ve istikrarı, Suriyelilerin güvenle evlerine dönmelerini sağlayacaktır. Allah şanlı ordumuzu muzaffer eylesin." değerlendirmesinde bulundu.
Oktay'dan Barış Pınarı Harekatı paylaşımı
09.10.2019 - 17:50 | Son Güncelleme: 09.10.2019 - 17:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Barış Pınarı Harekatı, Fırat'ın doğusunda barış ve istikrarı, Suriyelilerin güvenle evlerine dönmelerini sağlayacak." ifadelerini kullandı.
Etiketler : Fuat Oktay,
655295 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/655295.aspx
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