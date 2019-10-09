Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

"İç güvenlik operasyonları kapsamında; Van Gürpınar kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda, 4 terörist daha silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.

Böylelikle Van kırsalında dün ve bugün devam eden operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 6’ya yükselmiştir.

Ayrıca Tunceli‘de iki ayrı noktada tespit edilen yer altı deposunda toplam;27 adet kalaşnikof piyade tüfeği, 8357 adet 7.62 mm. fişek (kalaşnikof için), 43 adet kalaşnikof şarjörü, 8 adet el bombası, 32 adet roketatar sevk fişeği, 1 adet anti-personel roketatar mühimmatı, 48 adet elektrikli fünye, 2 adet saat irtibatlı düzenek ele geçirilmiştir.

Operasyonlar devam etmektedir."