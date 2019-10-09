Suriye'nin kuzeyindeki Kamışlı'dan YPG/PKK'lı teröristlerce atılan 6 roket, Nusaybin ilçe merkezindeki bazı noktalara isabet etti.
Nusaybin'de bazı noktalara roket isabet etti
09.10.2019 - 18:21 | Son Güncelleme: 09.10.2019 - 18:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Suriye'nin kuzeyindeki Kamışlı'dan YPG/PKK'lı teröristlerce atılan 6 roket, Nusaybin ilçe merkezindeki bazı noktalara isabet etti.
Etiketler : Nusaybin,
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