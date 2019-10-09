Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Barış Pınarı Harekatı'nın başladığını duyurdu. Türk Silahlı Kuvvetleri, saat 16.00’da Barış Pınarı Harekatı’nı başlattı. Bütün dünyanın yakından izlediği bölgede hareketlilik devam ederken İstanbul'dan da harekata destek geldi. Harekat nedeniyle İstanbul'da tüm camilerde aynı anda sela okundu.
Barış Pınarı Harekatı nedeniyle İstanbul'da tüm camilerde sela okundu
09.10.2019 - 20:33 | Son Güncelleme: 09.10.2019 - 20:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fırat'ın doğusunda başlayan Barış Pınarı Harekatı nedeniyle İstanbul'da tüm camilerde sela okundu.
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