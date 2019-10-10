Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hatay-Hassa yönünden gelen mayına dayanıklı kirpiler ve komandoların bulunduğu araçlar İslahiye ilçesine ulaştı. Konvoy, daha sonra Gaziantep'e doğru hareket etti. Komandolar ve araçların, Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.