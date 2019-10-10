Hatay-Hassa yönünden gelen mayına dayanıklı kirpiler ve komandoların bulunduğu araçlar İslahiye ilçesine ulaştı. Konvoy, daha sonra Gaziantep'e doğru hareket etti. Komandolar ve araçların, Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.
Suriye sınırına askeri sevkiyat
10.10.2019 - 01:20 | Son Güncelleme: 10.10.2019 - 01:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki birliklere araç ve komando takviyesi yapıldı.
Etiketler : barış pınarı harekatı,askeri operasyon,suriye sınırı,
655362 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/655362.aspx
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