Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından “Dualarımız, kahraman askerlerimizin burnu dahi kanamadan Barış Pınarı Harekâtı’nın bir an önce başarılı bir şekilde tamamlanması için. Allah evlatlarımızı korusun, Allah evlatlarımızı muzaffer eylesin” paylaşımında bulundu. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de sosyal medya hesabından Yahya Kemal’in şiirini paylaşarak “Allah askerlerimizin ayağını taşa değdirmesin” dedi. BBP lideri Mustafa Destici ise Barış Pınarı Harekâtı’nın hayırlı, mübarek olmasını dileyerek “Rabb’im kahraman ordumuzu, güvenlik güçlerimizi muhafaza edip, mansur ve muzaffer eylesin” açıklamasında bulundu.

HDP’YE GÖRE İŞGALMİŞ

HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni ise Meclis’teki görüşmeler sırasında, “Bugün (dün) savaş ve işgal başlamış durumda ve Mecliste bu alkışlanıyor. Bu işgalin hiçbir hukuki gerekçesi yoktur” iddiasında bulundu.